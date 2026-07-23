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Современные технологии ИИ не заменят живого учителя, заявила Ямпольская - РИА Новости, 23.07.2026
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16:06 23.07.2026
Современные технологии ИИ не заменят живого учителя, заявила Ямпольская

РИА Новости: Ямпольская считает, что технологии ИИ не заменят живого учителя

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Елена Ямпольская . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская заявила, что искусственный интеллект не сможет заменить живого учителя, так как только от человека к человеку передаются смыслы и ценности.
  • Советник президента отметила, что уважение к преподавателю является базовой ценностью российского общества и важно для психологического здоровья ребенка.
  • Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Современные технологии искусственного интеллекта не смогут заменить живого учителя, потому что только от человека к человеку передаются смыслы и ценности, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
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"Современный учитель должен научить ребят сомневаться в частностях и не сомневаться в главном - и тому, и другому никакие современные информационные технологии научить не смогут. И никакой искусственный интеллект, при всем уважении, никогда не заменит в школе живого учителя, его личность, потому что только от человека к человеку передаются смыслы и ценности нашей земли", - сказала Ямпольская, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она отметила, что в указе президента РФ Владимира Путина о статусе учителя заложено уважение к педагогу, что важно в том числе и для детей. По словам Ямпольской, именно уважение к преподавателю является базовой ценностью российского общества, от стабильности и незыблемости которой зависит психологическое здоровье ребенка.
"Поэтому детям тоже очень важно знать, что в российском обществе учитель безусловно уважаем. Еще раз повторюсь, потому что то, что передается в процессе образовательном от человека к человеку - это невозможно передать никакими иными технологическими способами", - добавила советник президента РФ.
Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.
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