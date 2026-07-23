Современные технологии ИИ не заменят живого учителя, заявила Ямпольская

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"Современный учитель должен научить ребят сомневаться в частностях и не сомневаться в главном - и тому, и другому никакие современные информационные технологии научить не смогут. И никакой искусственный интеллект, при всем уважении, никогда не заменит в школе живого учителя, его личность, потому что только от человека к человеку передаются смыслы и ценности нашей земли", - сказала Ямпольская, отвечая на вопрос РИА Новости.