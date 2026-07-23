Ямпольская назвала закрепление неустоявшихся слов легализацией невежества

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"Я считаю, что в нормативные, то есть в государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества", - сказала Ямпольская журналистам.