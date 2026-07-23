Ямпольская назвала закрепление неустоявшихся слов легализацией невежества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Ямпольская, советник президента России, назвала легализацией невежества закрепление неустоявшихся языковых явлений в словарях.
- Она призвала исключить из нормативных словарей глагол "махаю" и другие подобные языковые явления, которые не стали общепринятой нормой.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Советник президента России Елена Ямпольская назвала легализацией невежества закрепление неустоявшихся языковых явлений в словарях.
Ранее Ямпольская обратила внимание на глагол "махаю", появившийся в языке из-за разночтения в нормативных словарях. Советник президента призвала исключить такие разночтения.
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"Я считаю, что в нормативные, то есть в государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества", - сказала Ямпольская журналистам.
Ранее лингвист портала "Грамота.ру" Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что слово "махаю", ранее имевшее помету "разговорное", теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола "машу".