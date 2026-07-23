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Ямпольская призвала не отказываться от традиции дарить цветы учителям - РИА Новости, 23.07.2026
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15:50 23.07.2026

Ямпольская призвала не отказываться от традиции дарить цветы учителям

© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуреЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская призвала не отказываться от традиции дарить цветы учителям в День знаний.
  • Она отметила, что считает неправильным участвовать в акциях по сбору средств на благотворительность в ущерб многолетней традиции.
  • Ямпольская подчеркнула важность сохранения традиций Дня знаний.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская призвала не отказываться от многолетней традиции дарить цветы учителям в День знаний.
Председатель совета при президенте РФ в четверг в разговоре с журналистами упомянула, что приближается начало нового учебного года и напомнила об организуемой в последние годы акции с призывом не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность.
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"Каждый год звучат несколько разумных голосов, которые призывают отказаться от этой порочной практики (не дарить цветы учителям - ред.). И от себя лично сейчас хочу сказать, что я тоже считаю это нарушение традиции совершенно неправильным", - сказала Ямпольская.
Она подчеркнула важность благотворительных акций, но указала, что считает неправильным участвовать в них в ущерб многолетней традиции дарить цветы, которая стала знаком уважения к учителям.
"Доброта и умение разделять чужую боль, и действенное сострадание - это все прекрасные вещи, но воспитывать эти качества и навыки, я абсолютно убеждена, надо иначе, жертвуя не цветами учителю", - отметила советник президента.
Ямпольская подчеркнула важность сохранения традиций Дня знаний.
"Мы же даже не призываем отказаться от каких-то дополнительных развлечений или каких-то излишних удовольствий. Нет, речь идет о том, чтобы не приносить цветы учителю. Я считаю, что такое попрание традиций Дня знаний неверно и очень надеюсь, что постепенно будет изживаться из нашего образовательного пространства", - заключила Ямпольская.
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