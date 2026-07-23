Краткий пересказ от РИА ИИ Елена Ямпольская призвала не отказываться от традиции дарить цветы учителям в День знаний.

Она отметила, что считает неправильным участвовать в акциях по сбору средств на благотворительность в ущерб многолетней традиции.

Ямпольская подчеркнула важность сохранения традиций Дня знаний.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская призвала не отказываться от многолетней традиции дарить цветы учителям в День знаний.

Председатель совета при президенте РФ в четверг в разговоре с журналистами упомянула, что приближается начало нового учебного года и напомнила об организуемой в последние годы акции с призывом не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность.

"Каждый год звучат несколько разумных голосов, которые призывают отказаться от этой порочной практики (не дарить цветы учителям - ред.). И от себя лично сейчас хочу сказать, что я тоже считаю это нарушение традиции совершенно неправильным", - сказала Ямпольская

Она подчеркнула важность благотворительных акций, но указала, что считает неправильным участвовать в них в ущерб многолетней традиции дарить цветы, которая стала знаком уважения к учителям.

"Доброта и умение разделять чужую боль, и действенное сострадание - это все прекрасные вещи, но воспитывать эти качества и навыки, я абсолютно убеждена, надо иначе, жертвуя не цветами учителю", - отметила советник президента.

Ямпольская подчеркнула важность сохранения традиций Дня знаний.