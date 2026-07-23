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Учитель должен быть для детей навигатором и маяком, заявила Ямпольская - РИА Новости, 23.07.2026
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14:55 23.07.2026 (обновлено: 15:32 23.07.2026)
Учитель должен быть для детей навигатором и маяком, заявила Ямпольская

Ямпольская: учитель должен научить сомневаться в частностях, но не в главном

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская считает, что современный учитель должен быть для детей навигатором и маяком в перенасыщенном информацией мире.
  • Важная миссия современного учителя — научить детей отличать правду от лжи, логически анализировать информацию и делать верные выводы.
  • Ямпольская подчеркнула, что уважение к учителю является базовой ценностью общества.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Современный учитель должен научить детей сомневаться в частностях и не сомневаться в главном, в перенасыщенном информацией мире он должен быть для них навигатором и маяком, считает советник президента РФ Елена Ямпольская.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сегодня общественная значимость профессии учителя постоянно растет, напомнила Ямпольская, отвечая на вопрос РИА Новости о целях указа Путина по поддержке учителей.
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"Это абсолютно правильно, потому что, если мы с вами подумаем, давать знание, когда ты являешься его уникальным и единственным носителем, это может быть даже где-то проще, чем в современном, перенасыщенном информацией мире быть для детей навигатором, быть для детей маяком", - пояснила советник президента РФ.
По ее словам, важная миссия современного учителя - научить детей отличать правду от лжи, логически анализировать информацию и делать верные выводы.
"Я бы сказала, что современный учитель должен научить ребят сомневаться в частностях и не сомневаться в главном. И тому, и другому никакие современные информационные технологии научить не смогут", - подчеркнула Ямпольская.
При этом уважение к учителю важно не только для педагогов, но и для самих детей, "потому что уважение к учителю - это базовая ценность нашего общества", заключила советник президента России.
Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в России особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.
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