Краткий пересказ от РИА ИИ Министр культуры Литвы Лукас Альсис призвал отменить музыку Петра Чайковского в местных театрах.

Елена Ямпольская отметила, что за рубежом некоторые продолжают проявлять интерес к русской культуре, например, исполняют песни Высоцкого и поют по-русски.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение министра культуры Литвы Лукаса Альсиса отменить музыку Петра Чайковского принесет вред только местным театрам и зрителям, русский композитор от этого пострадать не может, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"В Литве министр культуры призвал изгнать музыку Чайковского из местных театров. Кто от этого пострадает? Пострадают театры, их труппы, лишенные великолепного материала, и, конечно, пострадает зритель. Чайковский от этого пострадать не может", - сказала она журналистам.

Ямпольская также рассказала, что в Эстонии недобирают половину учащихся из запланированных абитуриентов после введения закона о переходе на обучение на эстонском языке для детских садов и начальных классов. "Это безумие", - прокомментировала она.