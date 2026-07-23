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Ямпольская прокомментировала решение Вильнюса отменить музыку Чайковского - РИА Новости, 23.07.2026
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14:44 23.07.2026
Ямпольская прокомментировала решение Вильнюса отменить музыку Чайковского

Ямпольская: от решения Вильнюса отменить Чайковского пострадают только театры

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы России по культуре Елена Ямпольская
Председатель Комитета Государственной Думы России по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы России по культуре Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры Литвы Лукас Альсис призвал отменить музыку Петра Чайковского в местных театрах.
  • Елена Ямпольская отметила, что за рубежом некоторые продолжают проявлять интерес к русской культуре, например, исполняют песни Высоцкого и поют по-русски.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение министра культуры Литвы Лукаса Альсиса отменить музыку Петра Чайковского принесет вред только местным театрам и зрителям, русский композитор от этого пострадать не может, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Литве министр культуры призвал изгнать музыку Чайковского из местных театров. Кто от этого пострадает? Пострадают театры, их труппы, лишенные великолепного материала, и, конечно, пострадает зритель. Чайковский от этого пострадать не может", - сказала она журналистам.
Ямпольская также рассказала, что в Эстонии недобирают половину учащихся из запланированных абитуриентов после введения закона о переходе на обучение на эстонском языке для детских садов и начальных классов. "Это безумие", - прокомментировала она.
При этом она напомнила, что некоторые за рубежом придерживаются другой позиции. "Когда звучит в эфире шотландской радиостанции песня Владимира Семеновича Высоцкого, когда Мирей Матье, давно любимая нашей страной, в эфире французской радиостанции по-русски исполняет "Дорогая моя столица", когда по-прежнему известные иностранцы стремятся стать гражданами России", - добавила она.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Петр ЧайковскийЛитваРоссияЕлена Ямпольская
 
 
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