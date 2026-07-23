Киноцентр Дальнего Востока в Якутии станет экосистемой производства фильмов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главе Якутии Айсену Николаеву представили обновленную концепцию проекта "Киноцентр Дальнего Востока", согласно которой он станет институтом развития индустрии фильмов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Николаев подчеркнул, что к разработке и реализации проекта необходимо максимально широко привлекать представителей киноиндустрии.

"Именно практикующие кинематографисты лучше всего понимают, какие технологические решения, оборудование и производственные мощности необходимы современному кинопроизводству. Профессиональное сообщество должно принимать непосредственное участие в формировании функционала будущего Киноцентра и сопровождать проект на всех этапах его реализации", – приводит пресс-служба слова Николаева.

Обновленную концепцию проекта представил директор по развитию креативных индустрий АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" Петр Гоголев. По его словам, проект предусматривает переход от строительства отдельного инфраструктурного объекта к созданию полноценного центра развития киноиндустрии Дальнего Востока.

"Нам нужен Киноцентр, который сам создает отрасль и формирует ее вокруг себя. Якутия, как никто другой, готова к этому: у нас есть сильный кинематограф, свой зритель, который активно поддерживает местное кино, а создание современной технологической базы позволит вывести развитие киноиндустрии на новый уровень", – сказал Гоголев.

Одновременно проект был оптимизирован. Площадь будущего комплекса сокращена с 24,2 тысячи до 16,4 тысячи квадратных метров, что позволит повысить эффективность строительства и дальнейшей эксплуатации.

Обновленная концепция предусматривает создание технологического комплекса полного цикла. Он включит два съемочных павильона, в том числе XR-павильон, студии монтажа и озвучивания, декорационное производство, рентал профессионального оборудования, серверную инфраструктуру и другие производственные мощности.

В пресс-службе отметили, что для дальневосточных киностудий предлагается внедрить механизм отложенного платежа за использование инфраструктуры, возможность участия Киноцентра в доходах проектов отрасли фильмов, систему льгот и скидок для резидентов, а также формат "распределенного резидента", который позволит компаниям из других регионов Дальнего Востока использовать производственные мощности центра без постоянного присутствия в Якутске.

По словам Гоголева, Киноцентр будет сопровождать проекты на всех этапах: от разработки идеи и привлечения финансирования до производства и продвижения фильмов. Предполагается, что центр сможет участвовать в финансировании проектов, получать долю от их коммерческого успеха и стать институтом развития киноиндустрии Дальнего Востока.

Помимо производственной инфраструктуры концепция предусматривает создание продюсерского центра, который будет сопровождать проекты от разработки идеи и поиска финансирования до производства, продвижения и дистрибуции фильмов. Также Киноцентр станет образовательной площадкой для подготовки кадров. Планируется взаимодействие с вузами и колледжами креативных индустрий, организация стажировок и обучение современным технологиям кинопроизводства.