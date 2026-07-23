В Одессе прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе вновь прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
Телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Одессе ночью в четверг.
"В Одессе снова слышали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей.