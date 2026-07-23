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В Москве пройдет выставка о генетике "Человек расшифрованный" - РИА Новости, 24.07.2026
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20:37 23.07.2026 (обновлено: 11:30 24.07.2026)
В Москве пройдет выставка о генетике "Человек расшифрованный"

В Москве покажут выставку о генетике "Человек расшифрованный"

© РИА НовостиВыставка "Человек расшифрованный", посвященная генетике человека
Выставка Человек расшифрованный, посвященная генетике человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Выставка "Человек расшифрованный", посвященная генетике человека
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания "Эвоген" совместно с Московской школой современного искусства (MSCA) запускают выставку "Человек расшифрованный", посвященную исследованиям генетического кода человека и его взаимодействия с синтетическими системами и другими формами жизни.
  • В экспозиции представлены скульптуры, инсталляции, видео и пространственные объекты, созданные 12 художниками, отобранными для участия в проекте.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Компания "Эвоген" совместно с Московской школой современного искусства (MSCA) запускают выставку "Человек расшифрованный", она посвящена исследованиям генетического кода человека, а также его взаимодействия с синтетическими системами и другими формами жизни, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Отбор художников был очень сложным, мы отобрали 12 человек, у которых был месяц на создание работы. Хотелось услышать именно голоса и интерес художников, что показалось им прекрасным, а что ужасным, потому что тема очень широкая. Мы придумываем историю практически о новом виде человека, потому что теперь через генетическую расшифровку в теории известно все. В большинстве наших работ система как раз строится на этой истории", - рассказала журналистам куратор выставки Анна Кирикова.
© РИА НовостиВыставка "Человек расшифрованный", посвященная генетике человека
Выставка Человек расшифрованный, посвященная генетике человека - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости
Выставка "Человек расшифрованный", посвященная генетике человека
Она уточнила, что в экспозиции представлены скульптуры, инсталляции, видео и пространственные объекты. Работы обращаются к фигуре "человека расшифрованного" и исследуют пределы научного знания.
"В рамках лаборатории был предложен некий спектр тематик и размышлений, это задавало общую тематическую работу. Но дальше, конечно, каждый автор находил свое восприятие и опыт, свою область, которая у него вызывала больше вопросов, больше волновала и хотелось туда погрузиться", - отметил директор Московской школы современного искусства (MSCA) Михаил Левин.
По словам организаторов, проект стартовал с конкурса: художники со всей России могли подать заявку на участие в творческой лаборатории. После чего экспертная комиссия отобрала 30 участников, которые весной 2026 года прошли трехдневную лабораторию на базе "Эвоген". Художники получили доступ в действующие генетические лаборатории, работали с живыми системами и обсуждали этические, философские и художественные аспекты новой биологической реальности.
© РИА НовостиВыставка "Человек расшифрованный", посвященная генетике человека
Выставка Человек расшифрованный, посвященная генетике человека - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости
Выставка "Человек расшифрованный", посвященная генетике человека
"Я очень люблю этот проект, он напоминает две половинки: генетика и искусство. Художники взяли код своих практик, код своего искусства и совместили его с нашим кодом. Со всем тем, что мы хотели вложить в них, со знаниями и смыслами, которые мы хотели воплотить", - подчеркнула заместитель генерального директора компании "Эвоген" Олеся Сагайдак.
Выставка создана генетической компанией "Эвоген" в партнерстве с Московской школой современного искусства (MSCA). Она будет проходить в Москве в SISTEMA GALLERY с 24 июля по 16 августа.
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