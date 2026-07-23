Рейтинг@Mail.ru
В МЧС назвали опасную для купания температуру воды - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 23.07.2026
В МЧС назвали опасную для купания температуру воды

МЧС: для человека опасно купаться в воде температурой ниже +18 градусов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка купается в море
Девушка купается в море - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка купается в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вода температурой ниже плюс 18 градусов может быть опасной для человека.
  • При переохлаждении и первых признаках озноба необходимо сразу же выйти на берег.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переохлаждение организма при купании в водоеме при низкой температуре может вызвать судороги и стать причиной потери сил, опасной для человека может стать вода температурой ниже плюс 18 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Длительное пребывание в воде, особенно при температуре ниже плюс 18 градусов, может привести к резкому переохлаждению организма и вызвать судороги с потерей сил", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в случае переохлаждения и при первых признаках озноба необходимо сразу же выйти на берег.
Ранее в главке рассказали РИА Новости, что прием алкоголя перед купанием существенно снижает реакцию человека и чувство опасности. Алкоголь также увеличивает риск переохлаждения организма и возникновения судорог. В случае происшествий надо незамедлительно звонить по телефонам "112" или "101".
Горожане купаются в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Врач назвал болезни, которыми можно заразиться при купании в водоемах
20 июля, 14:38
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала