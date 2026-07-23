В МЧС назвали опасную для купания температуру воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Вода температурой ниже плюс 18 градусов может быть опасной для человека.

При переохлаждении и первых признаках озноба необходимо сразу же выйти на берег.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переохлаждение организма при купании в водоеме при низкой температуре может вызвать судороги и стать причиной потери сил, опасной для человека может стать вода температурой ниже плюс 18 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Длительное пребывание в воде, особенно при температуре ниже плюс 18 градусов, может привести к резкому переохлаждению организма и вызвать судороги с потерей сил", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае переохлаждения и при первых признаках озноба необходимо сразу же выйти на берег.