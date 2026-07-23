Мадьяр не хочет повторять ошибку с кандидатом на пост президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что предоставит право выдвигать кандидатуры на пост президента гражданам Венгрии и его партии "Тиса".

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает его отстранение от должности, и с 20 июля исполнять обязанности президента будет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

Новый президент будет избран в августе только на переходный период до принятия на референдуме новой конституции.

БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что не хочет повторять ошибку с предложением поста президента страны знаменитой шахматистке Юдит Полгар и предоставит право выдвигать кандидатуры гражданам Венгрии и его партии "Тиса".

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил 18 июля, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней. Он также предложил пост президента знаменитой шахматистке Полгар, в понедельник она отказала.

"Могу сказать, что дважды войти в одну и ту же реку не удастся. Думаю, все видят, что произошло. Могу сказать, что, думаю, большинство людей сожалеют о случившемся. Я заявил о своей ответственности в этом вопросе, и, очевидно, мы будем действовать по-другому", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.

По его словам, как ожидается, в августе будет избран новый президент только на переходный период до принятия на референдуме новой конституции, разработка которой начнется с сентября.

Мадьяр сообщил, что он сам и партия "Тиса" получают по электронной почте много кандидатур, но при этом правящая партия не готова поддержать кандидата, занимавшего министерскую или депутатскую должность или имевшего политическое прошлое в последние десятилетия.

Венгерский премьер отметил, что у него "в голове есть несколько кандидатов", но он "не будет их называть, чтобы не уменьшать их шансы".

"У меня на уме есть несколько подходящих кандидатов, но решать не Петеру Мадьяру, а в первую очередь сообществу "Тисы", хотя согласие фракции "Тисы" и руководства "Тисы" по этому вопросу не повредило бы. Думаю, мы найдем такого человека", - сообщил он.

Мадьяр добавил, что консультации по новой кандидатуре президента уже идут, но фракция "Тисы" пока не проводила заседания по этому вопросу, оно может состояться на этой или следующей неделе.