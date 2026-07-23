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В премьера Венгрии Мадьяра плюнули на улице - РИА Новости, 23.07.2026
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00:48 23.07.2026 (обновлено: 09:31 23.07.2026)
В премьера Венгрии Мадьяра плюнули на улице

В Мадьяра плюнули на улице в Будапеште

© REUTERS / Yves HermanПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра во время его прогулки.
  • Петер Мадьяр на пресс-конференции отметил, что «таких соотечественников надо утешить», а венгерский эксперт по безопасности Петер Тарьяни заявил, что инцидент свидетельствует об ошибке охраны премьер-министра.
БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Будапеште, видеозапись публикуют венгерские СМИ.
На кадрах видно, что во время прогулки по Западному вокзалу в Будапеште с венгерским министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед объявлением о плане развития железных дорог Мадьяра окликнул прохожий, после чего из-за спины плюнул ему на пиджак.
© СоцсетиПрохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Будапеште
Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Соцсети
Прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Будапеште
Венгерский премьер обернулся, пожелал прохожему "доброго здоровья", а затем во время пресс-конференции отметил, что "таких соотечественников надо утешить", поскольку "в их сердцах еще жива ненависть".
Венгерский эксперт по безопасности Петер Тарьяни отметил, что инцидент свидетельствует об ошибке охраны Мадьяра.
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