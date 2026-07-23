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Уборочная кампания началась в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 23.07.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:47 23.07.2026
Уборочная кампания началась в Карачаево-Черкесии

Уборочная кампания стартовала в Карачаево-Черкесской Республике

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии началась уборочная кампания, аграриям в этом году предстоит убрать зерновые колосовые культуры на площади более 18 тысяч гектаров, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Он уточнил, что первыми к сбору урожая приступили хозяйства Абазинского, Адыге-Хабльского, Ногайского и Прикубанского районов. Здесь на полях активно убирают озимые пшеницу и ячмень.
Темрезов отметил, что на данный момент погодные условия способствуют проведению сезонных полевых работ, и аграрии располагают необходимой техникой. На особом контроле — вопрос обеспечения фермеров топливом.
"Уборочная кампания — это один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного сезона, от которого во многом зависит продовольственная безопасность нашего региона и всей страны. Желаю нашим аграриям благоприятной погоды и достойного урожая!" — написал глава Карачаево-Черкесии в своем канале в мессенджере "Макс".
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