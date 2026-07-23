Уборочная кампания началась в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии началась уборочная кампания, аграриям в этом году предстоит убрать зерновые колосовые культуры на площади более 18 тысяч гектаров, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Он уточнил, что первыми к сбору урожая приступили хозяйства Абазинского, Адыге-Хабльского, Ногайского и Прикубанского районов. Здесь на полях активно убирают озимые пшеницу и ячмень.

Темрезов отметил, что на данный момент погодные условия способствуют проведению сезонных полевых работ, и аграрии располагают необходимой техникой. На особом контроле — вопрос обеспечения фермеров топливом.