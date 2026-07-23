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В ЕС заявили об истерике Каллас после решения США по Украине - РИА Новости, 23.07.2026
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04:16 23.07.2026
В ЕС заявили об истерике Каллас после решения США по Украине

Христофору: Каллас заявила об угрозе со стороны России от отчаяния

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление главы евродипломатии Каи Каллас об экзистенциальной угрозе России для Европы связано с отказом США выделить Украине военную помощь.
  • По его словам, Каллас не учла, что США погрязли в затяжном конфликте с Ираном и им явно не до Украины.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы наполнено отчаянием из-за отказа США выделить Украине военную помощь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей (Каллас. — Прим. ред.) остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь", — сказал он.
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По словам журналиста, Каллас не учла, что США погрязли в затяжном конфликте с Ираном и им явно не до Украины.
"В любом случае, 400 миллионов не уйдут из Штатов, как минимум в этом году. ЕС пора бы перестать думать об этом", — подытожил Христофору.
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Вчера американский сенатор Ричард Дурбин заявил, во время слушаний на Капитолийском холме, что текущая администрация не будет выделять Киеву помощь на сумму 400 миллионов долларов из-за недоступности этих средств. На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.
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