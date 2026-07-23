В ЕС заявили об истерике Каллас после решения США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление главы евродипломатии Каи Каллас об экзистенциальной угрозе России для Европы связано с отказом США выделить Украине военную помощь.

По его словам, Каллас не учла, что США погрязли в затяжном конфликте с Ираном и им явно не до Украины.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы наполнено отчаянием из-за отказа США выделить Украине военную помощь, такое мнение в эфире своего Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы наполнено отчаянием из-за отказа США выделить Украине военную помощь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

"После того как 400 миллионов останутся в бюджете США , а не поедут на Украину , ей (Каллас. — Прим. ред.) остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь", — сказал он.

По словам журналиста, Каллас не учла, что США погрязли в затяжном конфликте с Ираном и им явно не до Украины.

"В любом случае, 400 миллионов не уйдут из Штатов, как минимум в этом году. ЕС пора бы перестать думать об этом", — подытожил Христофору.

Вчера американский сенатор Ричард Дурбин заявил, во время слушаний на Капитолийском холме, что текущая администрация не будет выделять Киеву помощь на сумму 400 миллионов долларов из-за недоступности этих средств. На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине.