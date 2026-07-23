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Учебники по истории Донбасса и Новороссии вошли в федеральный перечень - РИА Новости, 23.07.2026
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22:52 23.07.2026
Учебники по истории Донбасса и Новороссии вошли в федеральный перечень

Минпросвещения включило учебники по истории 32 регионов РФ в федеральный список

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Школьники на уроке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьные учебники по истории 32 регионов России, включая Донбасс и Новороссию, включены в федеральный перечень учебников.
  • Учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов допущены к использованию в российских школах.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Школьные учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии, включены в федеральный перечень учебников, следует из приказа Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее глава министерства просвещения Серей Кравцов сообщил, что школьники из воссоединенных регионов России с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам.
Согласно документу, ведомство включило учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6-7-х классов в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в российских школах.
В перечень также входят учебники для 5-7-х классов по истории Краснодарского края, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов.
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ОбществоРоссияДонбассКраснодарский крайНовороссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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