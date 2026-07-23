Учебники по истории Донбасса и Новороссии вошли в федеральный перечень

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьные учебники по истории 32 регионов России, включая Донбасс и Новороссию, включены в федеральный перечень учебников.
- Учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов допущены к использованию в российских школах.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Школьные учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии, включены в федеральный перечень учебников, следует из приказа Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее глава министерства просвещения Серей Кравцов сообщил, что школьники из воссоединенных регионов России с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам.
Согласно документу, ведомство включило учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6-7-х классов в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в российских школах.
В перечень также входят учебники для 5-7-х классов по истории Краснодарского края, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов.