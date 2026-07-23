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В Турцию прибыли два российских самолета-амфибии для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 23.07.2026
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12:08 23.07.2026
В Турцию прибыли два российских самолета-амфибии для тушения лесных пожаров

В Турцию прибыли 2 российских самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров.
  • Одно воздушное судно прибыло из Красноярска, второе — из Ростова-на-Дону, продолжительность контракта на тушение пожаров составляет два месяца.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении крупномасштабных лесных пожаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее посольство РФ в Анкаре сообщило, что в ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200.
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"Две амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что одно воздушное судно прибыло из Красноярска, второе - из Ростова-на-Дону.
В 2025 году российские Бе-200 базировались на аэродроме в Измире на юго-западе Турции. Общий налет двух Бе-200 с начала работы в Турции составил 242 часа.
"По предварительной информации, продолжительность контракта на тушение лесных пожаров составляет два месяца", - отметил собеседник агентства.
Двухмоторный Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Самолет создан для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться, в том числе, с водной поверхности при глубине не менее двух метров, способен перевозить до 7,5 тонн грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды.
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