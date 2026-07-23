В Турцию прибыли два российских самолета-амфибии для тушения лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров.

Одно воздушное судно прибыло из Красноярска, второе — из Ростова-на-Дону, продолжительность контракта на тушение пожаров составляет два месяца.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении крупномасштабных лесных пожаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее посольство РФ Анкаре сообщило, что в ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200.

"Две амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что одно воздушное судно прибыло из Красноярска, второе - из Ростова-на-Дону.

В 2025 году российские Бе-200 базировались на аэродроме в Измире на юго-западе Турции. Общий налет двух Бе-200 с начала работы в Турции составил 242 часа.

"По предварительной информации, продолжительность контракта на тушение лесных пожаров составляет два месяца", - отметил собеседник агентства.