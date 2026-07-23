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ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Справедливой России" на выборах в ГД - РИА Новости, 23.07.2026
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11:25 23.07.2026 (обновлено: 12:11 23.07.2026)
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Справедливой России" на выборах в ГД

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой России" на выборах в ГД

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен партии "Справедливая Россия"
Член партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член партии "Справедливая Россия" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый «Справедливой Россией», в количестве 260 человек.
  • «Справедливая Россия» 4 июля провела предвыборный съезд, на котором утвердила список кандидатов, включающий 263 человека.
  • По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый "Справедливой Россией", в количестве 260 человек, решение принято на заседании ЦИК.
Члены Центризбиркома России на заседании в четверг приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого партией "Справедливая Россия".
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Делегации "Справедливой России" 8 июля сдала в ЦИК документы для заведения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Центризбирком 13 июля заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва от партии и список кандидатов по одномандатным округам.
"Справедливая Россия" 4 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошло 263 человека: четверо - по общефедеральной части, а 259 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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