ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Справедливой России" на выборах в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый «Справедливой Россией», в количестве 260 человек.

«Справедливая Россия» 4 июля провела предвыборный съезд, на котором утвердила список кандидатов, включающий 263 человека.

По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый "Справедливой Россией", в количестве 260 человек, решение принято на заседании ЦИК.

Члены Центризбиркома России на заседании в четверг приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого партией " Справедливая Россия ".

Делегации "Справедливой России" 8 июля сдала в ЦИК документы для заведения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Центризбирком 13 июля заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва от партии и список кандидатов по одномандатным округам.

"Справедливая Россия" 4 июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошло 263 человека: четверо - по общефедеральной части, а 259 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата.