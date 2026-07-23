ЦИК завершил регистрацию списков кандидатов в ГД от парламентских партий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от парламентских партий, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В четверг члены ЦИК приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого партией "Справедливая Россия". Ранее Центризбирком зарегистрировал федеральные списки КПРФ, "Единой России", "Новых людей" и ЛДПР.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.