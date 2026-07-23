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ЦИК завершил регистрацию списков кандидатов в ГД от парламентских партий - РИА Новости, 23.07.2026
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11:21 23.07.2026 (обновлено: 11:55 23.07.2026)

ЦИК завершил регистрацию списков кандидатов в ГД от парламентских партий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗаседание Центральной избирательной комиссии РФ. 23 июля 2026
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. 23 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. 23 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от парламентских партий, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы завершили регистрацию (федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы - ред.) парламентских партий сегодня", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
В четверг члены ЦИК приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого партией "Справедливая Россия". Ранее Центризбирком зарегистрировал федеральные списки КПРФ, "Единой России", "Новых людей" и ЛДПР.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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