С актера Трескунова*, уехавшего из России, взыскивают 302 тысячи рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Судебные приставы принудительно взыскивают с актера Семена Трескунова* 302 тысячи рублей долга, в том числе за нарушение порядка деятельности иноагента.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с уехавшего из РФ актера Семена Трескунова* более 302 тысяч рублей долга, в том числе за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным документам, суды в Москве трижды оштрафовали Трескунова*: дважды за непредоставление иноагентом необходимых сведений и один раз за распространение материалов без соответствующей плашки. Так как актер не выплатил штрафы добровольно, суды выдали исполнительные листы, по которым с февраля 2025 года по январь 2026 года на него завели три исполнительных производства, следует из материалов приставов.

По этим производствам с Трескунова* принудительно взыскивают почти 135 тысяч рублей "штрафов как вида наказания по делам об административных правонарушениях" и "задолженности по исполнительному документу" с исполнительскими сборами на 11,9 тысячи рублей.

Кроме того, 22 июля на актера завели производство о взыскании 111,4 тысячи рублей "задолженности по ИД" по акту, выданному инспекцией Федеральной налоговой службы по Москве. А главное межрегиональное управление ФССП , которое ведает особо важными исполнительными производствами, принудительно взыскивает с него более 40,7 тысячи рублей налогов со сбором на почти 2,9 тысячи рублей.

Минюст внес Трескунова* в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным ведомства, он выступал против СВО, негативно высказывался в отношении граждан России и распространял фейки о решениях российских властей. Проживает за пределами РФ.

Трескунов* известен ролями в сериалах "Ивановы-Ивановы", "Гранд" и "Конец света". Ранее РИА Новости выяснило, что за границей актер создал ток-шоу для русской аудитории на немецком видеохостинге, доступное по платной подписке.