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С актера Трескунова*, уехавшего из России, взыскивают 302 тысячи рублей - РИА Новости, 23.07.2026
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15:47 23.07.2026
С актера Трескунова*, уехавшего из России, взыскивают 302 тысячи рублей

С уехавшего из России актера Трескунова взыскивают 302 тысяч рублей долга

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСемен Трескунов*
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Семен Трескунов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы принудительно взыскивают с актера Семена Трескунова* 302 тысячи рублей долга, в том числе за нарушение порядка деятельности иноагента.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с уехавшего из РФ актера Семена Трескунова* более 302 тысяч рублей долга, в том числе за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суды в Москве трижды оштрафовали Трескунова*: дважды за непредоставление иноагентом необходимых сведений и один раз за распространение материалов без соответствующей плашки. Так как актер не выплатил штрафы добровольно, суды выдали исполнительные листы, по которым с февраля 2025 года по январь 2026 года на него завели три исполнительных производства, следует из материалов приставов.
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По этим производствам с Трескунова* принудительно взыскивают почти 135 тысяч рублей "штрафов как вида наказания по делам об административных правонарушениях" и "задолженности по исполнительному документу" с исполнительскими сборами на 11,9 тысячи рублей.
Кроме того, 22 июля на актера завели производство о взыскании 111,4 тысячи рублей "задолженности по ИД" по акту, выданному инспекцией Федеральной налоговой службы по Москве. А главное межрегиональное управление ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, принудительно взыскивает с него более 40,7 тысячи рублей налогов со сбором на почти 2,9 тысячи рублей.
Минюст внес Трескунова* в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным ведомства, он выступал против СВО, негативно высказывался в отношении граждан России и распространял фейки о решениях российских властей. Проживает за пределами РФ.
Трескунов* известен ролями в сериалах "Ивановы-Ивановы", "Гранд" и "Конец света". Ранее РИА Новости выяснило, что за границей актер создал ток-шоу для русской аудитории на немецком видеохостинге, доступное по платной подписке.
* Внесен в реестр иноагентов.
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