Краткий пересказ от РИА ИИ Трансжиры нарушают баланс холестерина и способствуют развитию атеросклероза, предупредила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова.

Избыточное потребление сахара и сладостей быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем приводит к ожирению, диабету и повышенной нагрузке на сердце.

Избыток натрия в соли задерживает жидкость и повышает артериальное давление, что является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Употребление трансжиров нарушает баланс холестерина и способствует развитию атеросклероза, предупредила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова.

"Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей", - сказала Урасова "Ленте.ру"

По словам врача, сладкая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем приводит к ожирению, диабету и повышенной нагрузке на сердце.

Урасова также предупредила об опасности соли: избыток натрия задерживает жидкость и повышает артериальное давление, что является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ", - отметила Урасова.

Обработанные мясные продукты - колбасы, сосиски, ветчина - содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на состояние сосудов, подчеркнула специалист.