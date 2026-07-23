Чем грозят трансжиры сердцу, рассказала врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трансжиры нарушают баланс холестерина и способствуют развитию атеросклероза, предупредила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова.
- Избыточное потребление сахара и сладостей быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем приводит к ожирению, диабету и повышенной нагрузке на сердце.
- Избыток натрия в соли задерживает жидкость и повышает артериальное давление, что является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Употребление трансжиров нарушает баланс холестерина и способствует развитию атеросклероза, предупредила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова.
"Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей", - сказала Урасова "Ленте.ру".
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По словам врача, сладкая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем приводит к ожирению, диабету и повышенной нагрузке на сердце.
Урасова также предупредила об опасности соли: избыток натрия задерживает жидкость и повышает артериальное давление, что является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
"Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ", - отметила Урасова.
Обработанные мясные продукты - колбасы, сосиски, ветчина - содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на состояние сосудов, подчеркнула специалист.
Врач также обратила внимание на белый хлеб и изделия из муки высшего сорта: они имеют высокий гликемический индекс, вызывают резкие скачки сахара в крови и создают дополнительную нагрузку на сердце.
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