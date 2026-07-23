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"Только не скандинав": Тихонов оценил кандидата на пост главы IBU Фарчника - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Биатлон
 
15:20 23.07.2026
"Только не скандинав": Тихонов оценил кандидата на пост главы IBU Фарчника

Тихонов: одобряю кандидатуру Фарчника на выборах главы IBU, только не скандинав

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлександр Тихонов
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Тихонов, экс-президент Союза биатлонистов России, поддерживает кандидатуру Тима Фарчника, члена исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) из Словении, на выборах главы организации.
  • Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента IBU, которые состоятся 17-20 сентября 2026 года в Германии.
  • Действующий глава IBU швед Олле Далин покинет свой пост, так как отработал максимально возможные сроки в исполкоме и во главе союза.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил РИА Новости, что поддерживает кандидатуру члена исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) словенца Тима Фарчника на выборах главы организации, главный фактор - отсутствие в бюллетене для голосования фамилий представителей скандинавских стран.
В четверг на сайте IBU было сообщено, что Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента организации, которые состоятся 17-20 сентября 2026 года на конгрессе IBU в Берхтесгадене (Германия). Действующий глава IBU швед Олле Далин покинет свой пост в связи с тем, что отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.
«
"У меня со словенцами неплохие отношения. Хорошо, что единственным кандидатом на должность президента Международного союза биатлонистов стал человек из Словении. А не представитель Скандинавии и не Чехии. Я - за", - сказал Тихонов.
"Потому что они никак не могут нам простить прошлого, как и в политике. Я же хорошо знаю, кто в годы Великой Отечественной войны воевал против нас", - подчеркнул собеседник агентства.
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БиатлонАлександр ТихоновСоюз биатлонистов России (СБР)Международный союз биатлонистов (IBU)
 
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