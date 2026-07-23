В Белом доме заявили о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Терпение президента США Дональда Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в сенате США Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.