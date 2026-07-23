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В Белом доме заявили о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате - РИА Новости, 23.07.2026
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21:04 23.07.2026 (обновлено: 22:10 23.07.2026)
В Белом доме заявили о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате

Белый дом заявил о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате Тьюном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДжон Тьюн
Джон Тьюн - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Джон Тьюн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Левитт заявила, что терпение Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в сенате США Джону Тьюну подходит к концу.
  • Президент США призвал республиканцев в палате представителей поддержать бюджетную резолюцию и продвижение законопроекта Save America Act.
  • Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Терпение президента США Дональда Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в сенате США Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Президент США ранее призвал всех республиканцев в палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению законопроекта Save America Act, направленного на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах.
"Президент вчера прямо об этом говорил. Его терпение на исходе. Он хочет, чтобы к августовским каникулам (конгресса - ред.) была принята максимально возможная часть законопроекта Save America Act", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, кончается ли у Трампа терпение в отношении Тьюна.
Законопроект Save America Act обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Инициатива, авторами которой являются республиканцы, призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые сейчас во многих штатах могут регистрироваться без предъявления документов.
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