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В Черном море атаковали сухогруз, перевозивший уголь из российского порта - РИА Новости, 23.07.2026
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13:02 23.07.2026 (обновлено: 18:23 23.07.2026)
В Черном море атаковали сухогруз, перевозивший уголь из российского порта

В Черном море атакован сухогруз, перевозивший уголь из России, есть погибший

© AP Photo / Ivan ValenciaСудно в море
Судно в море - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Судно в море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı подвергся атаке беспилотника в Черном море.
  • Погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.
  • Судно получило повреждения, но продолжило движение.
АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе беспилотника по турецкому сухогрузу в Черном море, пишет газета Sabah.
"В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения", — говорится в публикации.
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Как уточняет издание, судно Mv Reyhan Sarı, приписанное к порту Стамбула, шло из Тамани в Трабзон с грузом угля. Утверждается, что атака произошла в районе Новороссийска, по другой версии — в международных водах в районе порта Самсун.
Погиб работавший в машинном отделении. Троих пострадавших после оказания первой помощи доставили в ближайшие больницы.
Сухогруз получил повреждения, но смог продолжить движение и уже прибыл в Трабзон. На борту усилили меры безопасности, проводятся поисково-спасательные мероприятия и техническое обследование.
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