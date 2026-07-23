В Черном море атаковали сухогруз, перевозивший уголь из российского порта

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı подвергся атаке беспилотника в Черном море.

Погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.

Судно получило повреждения, но продолжило движение.

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе беспилотника по турецкому сухогрузу в Черном море, пишет газета . Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе беспилотника по турецкому сухогрузу в Черном море, пишет газета Sabah

"В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения", — говорится в публикации.

Как уточняет издание, судно Mv Reyhan Sarı, приписанное к порту Стамбула , шло из Тамани в Трабзон с грузом угля. Утверждается, что атака произошла в районе Новороссийска, по другой версии — в международных водах в районе порта Самсун.

Погиб работавший в машинном отделении. Троих пострадавших после оказания первой помощи доставили в ближайшие больницы.