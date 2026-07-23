В Черном море атаковали сухогруз, перевозивший уголь из российского порта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı подвергся атаке беспилотника в Черном море.
- Погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.
- Судно получило повреждения, но продолжило движение.
АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе беспилотника по турецкому сухогрузу в Черном море, пишет газета Sabah.
"В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения", — говорится в публикации.
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Погиб работавший в машинном отделении. Троих пострадавших после оказания первой помощи доставили в ближайшие больницы.
Сухогруз получил повреждения, но смог продолжить движение и уже прибыл в Трабзон. На борту усилили меры безопасности, проводятся поисково-спасательные мероприятия и техническое обследование.