В Смоленской области построят 30 домов в этом году по госпрограмме

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Смоленской области сразу в нескольких муниципальных образованиях построят 30 домов в 2026 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В деревне Сметанино Смоленского муниципального округа возводим индивидуальные жилые дома для сотрудников крупнейшей птицефабрики региона. Продолжаем строительство современных малоэтажных жилых комплексов в Ельнинском муниципальном округе и в деревне Алексеевка Гагаринского муниципального округа", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

По слова губернатора, в Ельне возводят 10 домов: четыре из них предназначены для работников агропромышленного комплекса, три – для врачей и еще столько же для сотрудников местных предприятий. Дома в Гагаринском муниципальном округе строят для работников племенного завода "Радищево".

В это время, в Починке для сотрудников агропромышленного комплекса уже приобрели 14 квартир: для работников ЗАО "Тропарево" и льноперерабатывающего завода "Товарищество Ильнец".