Стоматолог раскрыл, как именно генетика влияет на здоровье зубов

Краткий пересказ от РИА ИИ Генетика может определять устойчивость зубов к кариесу, и при ее низком уровне зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене, рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель "Клиники доктора Корякина" Артем Корякин.

Наследственный характер могут носить размер и форма зубов, цвет эмали, глубина фиссур, строение прикуса и некоторые тяжелые нарушения, например, несовершенный амелогенез.

Генетические тесты помогают выявить риск развития кариеса, пародонтита и склонность к воспалениям.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генетика может определять устойчивость зубов к кариесу, и если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене, рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель "Клиники доктора Корякина" Артем Корякин.

"Генетика может определять так называемую кариес-резистентность - устойчивость зубов к кариесу. Если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Корякина.

По словам стоматолога, сами заболевания, включая кариес и пародонтит, напрямую не наследуются - передаются лишь предрасположенность к ним. Наследственный характер могут носить размер и форма зубов, цвет эмали, глубина фиссур, строение прикуса, а также некоторые тяжелые нарушения, например несовершенный амелогенез, добавил Корякин. При генетической предрасположенности к неправильному прикусу вредные привычки, например сосание пальца, могут быстрее привести к его формированию, пояснил врач.

"С такими особенностями важно посещать стоматолога раз в три месяца для профилактических осмотров, профессиональной гигиены и фторирования", - подчеркнул Корякин.