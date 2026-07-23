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Стоматолог раскрыл, как именно генетика влияет на здоровье зубов - РИА Новости, 23.07.2026
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15:23 23.07.2026
Стоматолог раскрыл, как именно генетика влияет на здоровье зубов

Корякин: сами заболевания, включая кариес и пародонтит, напрямую не наследуются

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк В кабинете стоматолога
 В кабинете стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генетика может определять устойчивость зубов к кариесу, и при ее низком уровне зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене, рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель "Клиники доктора Корякина" Артем Корякин.
  • Наследственный характер могут носить размер и форма зубов, цвет эмали, глубина фиссур, строение прикуса и некоторые тяжелые нарушения, например, несовершенный амелогенез.
  • Генетические тесты помогают выявить риск развития кариеса, пародонтита и склонность к воспалениям.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генетика может определять устойчивость зубов к кариесу, и если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене, рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель "Клиники доктора Корякина" Артем Корякин.
"Генетика может определять так называемую кариес-резистентность - устойчивость зубов к кариесу. Если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Корякина.
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По словам стоматолога, сами заболевания, включая кариес и пародонтит, напрямую не наследуются - передаются лишь предрасположенность к ним. Наследственный характер могут носить размер и форма зубов, цвет эмали, глубина фиссур, строение прикуса, а также некоторые тяжелые нарушения, например несовершенный амелогенез, добавил Корякин. При генетической предрасположенности к неправильному прикусу вредные привычки, например сосание пальца, могут быстрее привести к его формированию, пояснил врач.
"С такими особенностями важно посещать стоматолога раз в три месяца для профилактических осмотров, профессиональной гигиены и фторирования", - подчеркнул Корякин.
Кроме того, специалист отметил, что если у ближайших родственников есть адентия - отсутствие зачатков постоянных зубов, то она теоретически может проявиться у ребенка. В шесть-семь лет ортопантомограмма покажет все зачатки, и при их отсутствии важно максимально долго сохранять молочный зуб, пояснил Корякин. Он добавил, что генетические тесты помогают выявить риск развития кариеса, пародонтита и склонность к воспалениям.
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