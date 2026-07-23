Болельщики вывесили флаг России во время матча ПАОК — "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики вывесили флаг России во время матча футбольной Лиги Европы между греческим ПАОКом и украинским "Динамо".
- Встреча прошла в польском городе Люблин и завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Болельщики вывесили флаг России во время первого матча второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между греческим ПАОКом и украинским "Динамо" из Киева.
Встреча прошла в четверг на нейтральном поле в польском городе Люблин и завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа. Фотографии болельщиков с российским флагом в фанатском секторе греческого клуба распространяются в соцсетях.
За ПАОК выступает российский футболист Федор Чалов, который не участвовал в матче из-за восстановления после операции на мениске. Владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди.
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28 ноября 2025, 01:09