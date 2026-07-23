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Бойцы "Севера" уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ в июле - РИА Новости, 23.07.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ в июле

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили 90 пунктов управления БПЛА ВСУ в июле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июля.
  • Для уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ применялись FPV-дроны, «Молнии» и крупнокалиберная артиллерия.
  • Уничтожение пунктов управления БПЛА сопровождается ликвидацией личного состава и специалистов ВСУ.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили с начала июля более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ, применяя FPV-дроны, "Молнии" и крупнокалиберную артиллерию, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.
"Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июля. В ходе воздушной разведки операторами БПС были выявлены позиции, с которых осуществлялось управление БПЛА ВСУ, а также точки их запуска. После передачи координат цели были оперативно поражены FPV-дронами и артиллерийским огнем", - рассказал офицер.
Он подчеркнул, что обнаружение пунктов управления БПЛА является одной из приоритетных задач — уничтожение таких позиций сопровождается ликвидацией личного состава и специалистов ВСУ. Огневое поражение наносится с использованием FPV-дронов и беспилотников "Молния", снаряженных осколочно-фугасными и термобарическими боевыми частями, а в боевых порядках также применяется дальнобойная крупнокалиберная артиллерия.
Карта отметил, что подразделения БПС продолжают выявлять и уничтожать объекты управления беспилотной авиацией противника, снижая его возможности по ведению разведки, корректировке артиллерийского огня и нанесению ударов вдоль буферной зоны безопасности.
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