Дроны "Севера" за сутки уничтожили три НРТК ВСУ в Сумской области

КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области три наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ, которые использовались противником для перевозки боекомплекта и продовольствия, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывной Логист.

"Операторы FPV-дронов роты БПЛА за сутки уничтожили три роботизированных комплекса противника, которые использовались для перевозки боекомплекта и продовольствия. Цели были оперативно обнаружены и уничтожены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой", - сообщил агентству Логист.