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Дроны "Севера" за сутки уничтожили три НРТК ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2026
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07:31 23.07.2026
Дроны "Севера" за сутки уничтожили три НРТК ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроны "Севера" за сутки уничтожили три НРТК ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
  • Роботизированные комплексы противника использовались для перевозки боекомплекта и продовольствия.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области три наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ, которые использовались противником для перевозки боекомплекта и продовольствия, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывной Логист.
"Операторы FPV-дронов роты БПЛА за сутки уничтожили три роботизированных комплекса противника, которые использовались для перевозки боекомплекта и продовольствия. Цели были оперативно обнаружены и уничтожены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой", - сообщил агентству Логист.
Военнослужащий отметил, что управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.
"Огневое поражение роботизированной техники ВСУ нарушает логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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