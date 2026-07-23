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Бойцы "Севера" за пять минут сожгли пять радаров ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 23.07.2026
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07:01 23.07.2026
Бойцы "Севера" за пять минут сожгли пять радаров ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" за пять минут сожгли пять радаров ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
  • Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
  • Поражение РЛС лишает ВСУ возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские орудия.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за пять минут поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Орион.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили 5 радиолокационных станций (РЛС) ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника", — сказал военный.
Он отметил, что координаты целей немедленно передали расчетам артиллерии и операторам ударных дронов. Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары нанесли в течение пяти минут. Это не позволило противнику укрыть и сохранить технику, подчеркнул собеседник.
По словам командира, поражение РЛС лишает ВСУ возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские орудия.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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