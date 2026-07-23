Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
- Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
- Поражение РЛС лишает ВСУ возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские орудия.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за пять минут поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Орион.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили 5 радиолокационных станций (РЛС) ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника", — сказал военный.
Он отметил, что координаты целей немедленно передали расчетам артиллерии и операторам ударных дронов. Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары нанесли в течение пяти минут. Это не позволило противнику укрыть и сохранить технику, подчеркнул собеседник.
По словам командира, поражение РЛС лишает ВСУ возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские орудия.