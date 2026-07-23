Бойцы "Севера" за пять минут сожгли пять радаров ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за пять минут поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Орион.

Он отметил, что координаты целей немедленно передали расчетам артиллерии и операторам ударных дронов. Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары нанесли в течение пяти минут. Это не позволило противнику укрыть и сохранить технику, подчеркнул собеседник.