Краткий пересказ от РИА ИИ Автомат Калашникова принял на себя осколки украинского беспилотника и спас жизнь российскому военнослужащему.

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Автомат Калашникова принял на себя осколки украинского беспилотника и спас жизнь российскому военнослужащему во время боев за населенный пункт Благодатное в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Сармат.

Собеседник агентства сообщил, что во время выполнения боевой задачи рядом с ним взорвался украинский дрон.

"Возле меня разорвался дрон, метрах в трех от меня. Осколки полетели, попали прямо в автомат. Тем самым смягчив удар осколков. Автомат пришел в негодность. Мне пришлось через некоторое время взять другой автомат, чтобы продолжать бой", - рассказал Сармат.