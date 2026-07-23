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Автомат спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном - РИА Новости, 23.07.2026
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Автомат спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном

Автомат Калашникова спас бойца ВС России от осколков дрона ВСУ в Благодатном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомат Калашникова принял на себя осколки украинского беспилотника и спас жизнь российскому военнослужащему.
  • Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Автомат Калашникова принял на себя осколки украинского беспилотника и спас жизнь российскому военнослужащему во время боев за населенный пункт Благодатное в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Сармат.
Собеседник агентства сообщил, что во время выполнения боевой задачи рядом с ним взорвался украинский дрон.
"Возле меня разорвался дрон, метрах в трех от меня. Осколки полетели, попали прямо в автомат. Тем самым смягчив удар осколков. Автомат пришел в негодность. Мне пришлось через некоторое время взять другой автомат, чтобы продолжать бой", - рассказал Сармат.
Минобороны России 22 июля сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
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