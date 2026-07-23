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Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2026
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Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

Дроны "Севера" уничтожили французскую гаубицу TRF-1 ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили гаубицу французского производства TRF-1 и три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ, после чего были переданы координаты целей на командные пункты.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили гаубицу французского производства TRF-1 и три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: гаубица TRF-1, боевая бронированная машина "Козак" и три пункта временной дислокации ВСУ", - отметили в группировке.
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