Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили гаубицу французского производства TRF-1 и три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ, после чего были переданы координаты целей на командные пункты.

КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили гаубицу французского производства TRF-1 и три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.