Краткий пересказ от РИА ИИ Освобождение населенного пункта Благодатное в Запорожской области было сложным из-за открытой местности, укрепленных опорных пунктов и активности беспилотников ВСУ.

Украинские укрепления представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения, что осложняло их штурм.

ВСУ применяли самодельные взрывные устройства и активно использовали беспилотники для сброса боеприпасов и минирования путей возможного продвижения российских подразделений.

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Наиболее сложными этапами освобождения населенного пункта Благодатное в Запорожской области стали преодоление открытой местности, штурм хорошо укрепленных опорных пунктов и высокая активность беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Круз.

Собеседник агентства сообщил, что российским штурмовым подразделениям пришлось наступать через открытую местность, находившуюся под наблюдением противника. Он отметил, что украинские укрепления были заранее подготовлены и представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения, что значительно осложняло их штурм.

"Была преграда, это была высокая местность и открытая местность, там опорный пункт. Нужно было пересечь эту открытку. Нужно было пересечь малыми группами, чтобы избежать жертв многочисленных. Подойти к опорнику, внезапно зайти скрытно, уничтожить врага", — рассказал Круз.

По словам военнослужащего, ВСУ также широко применяли различные самодельные взрывные устройства и дистанционное минирование местности. Он сообщил, что украинские военные маскировали мины под природные объекты, в том числе пни, из-за чего их было крайне сложно обнаружить. Кроме того, противник активно использовал беспилотники для сброса боеприпасов и минирования путей возможного продвижения российских подразделений.