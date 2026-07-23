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Боец "Востока" рассказал о трудностях при освобождении Благодатного - РИА Новости, 23.07.2026
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05:09 23.07.2026
Боец "Востока" рассказал о трудностях при освобождении Благодатного

РИА Новости: активность БПЛА ВСУ затрудняла освобождение Благодатного ВС РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобождение населенного пункта Благодатное в Запорожской области было сложным из-за открытой местности, укрепленных опорных пунктов и активности беспилотников ВСУ.
  • Украинские укрепления представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения, что осложняло их штурм.
  • ВСУ применяли самодельные взрывные устройства и активно использовали беспилотники для сброса боеприпасов и минирования путей возможного продвижения российских подразделений.
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Наиболее сложными этапами освобождения населенного пункта Благодатное в Запорожской области стали преодоление открытой местности, штурм хорошо укрепленных опорных пунктов и высокая активность беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Круз.
Собеседник агентства сообщил, что российским штурмовым подразделениям пришлось наступать через открытую местность, находившуюся под наблюдением противника. Он отметил, что украинские укрепления были заранее подготовлены и представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения, что значительно осложняло их штурм.
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"Была преграда, это была высокая местность и открытая местность, там опорный пункт. Нужно было пересечь эту открытку. Нужно было пересечь малыми группами, чтобы избежать жертв многочисленных. Подойти к опорнику, внезапно зайти скрытно, уничтожить врага", — рассказал Круз.
По словам военнослужащего, ВСУ также широко применяли различные самодельные взрывные устройства и дистанционное минирование местности. Он сообщил, что украинские военные маскировали мины под природные объекты, в том числе пни, из-за чего их было крайне сложно обнаружить. Кроме того, противник активно использовал беспилотники для сброса боеприпасов и минирования путей возможного продвижения российских подразделений.
Минобороны России 22 июля сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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