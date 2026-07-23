ВС России уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы ударных БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали дроны-«ждуны» ВСУ в Сумской области.

Замаскированные дроны были установлены на дорогах и тропах в засаде, но своевременно обнаружены и уничтожены сбросами ВОГ с дронов.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Север" ликвидировали дроны-"ждуны" подразделений ВСУ, установленные в засаде на дорогах в Сумской области, сообщило Минобороны России.

"Разведчиками-операторами войск беспилотных систем в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Сумской области в ходе боевого патрулирования непосредственно на линии боевого соприкосновения были обнаружены и уничтожены замаскированные дроны-"ждуны" ВСУ , установленные на дорогах и тропах", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противник рассчитывал на внезапную атаку проходящей техники или пехоты, однако операторы БпС своевременно вскрыли засады, уничтожив "дронов-ждунов" ВСУ сбросами ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) с дронов.

"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ударные беспилотники боевиков ВСУ. Поражение целей нашими операторами осуществлялось сбросами ВОГ с дронов", - следует из сообщения.

На опубликованных кадрах зафиксированы прямые попадания по вражеским БПЛА.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.