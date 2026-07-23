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ВС России уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2026
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ВС России уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ, установленные в засаде в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали дроны-«ждуны» ВСУ в Сумской области.
  • Замаскированные дроны были установлены на дорогах и тропах в засаде, но своевременно обнаружены и уничтожены сбросами ВОГ с дронов.
  • Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Север" ликвидировали дроны-"ждуны" подразделений ВСУ, установленные в засаде на дорогах в Сумской области, сообщило Минобороны России.
"Разведчиками-операторами войск беспилотных систем в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Сумской области в ходе боевого патрулирования непосредственно на линии боевого соприкосновения были обнаружены и уничтожены замаскированные дроны-"ждуны" ВСУ, установленные на дорогах и тропах", - говорится в сообщении.
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В Минобороны отметили, что противник рассчитывал на внезапную атаку проходящей техники или пехоты, однако операторы БпС своевременно вскрыли засады, уничтожив "дронов-ждунов" ВСУ сбросами ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) с дронов.
"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ударные беспилотники боевиков ВСУ. Поражение целей нашими операторами осуществлялось сбросами ВОГ с дронов", - следует из сообщения.
На опубликованных кадрах зафиксированы прямые попадания по вражеским БПЛА.
В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
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