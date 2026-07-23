БПЛА "Юга" уничтожили антенны связи и терминалы Starlink ВСУ в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчетами дронов «Юга» на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА и четыре терминала Starlink ВСУ.
- Также поражены 22 пункта управления БПЛА, два блиндажа с личным составом ВСУ и сбиты четыре беспилотника противника.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расчетами дронов "Юга" на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА и четыре терминала Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА, четыре терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражены 22 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ и сбиты четыре беспилотника противника", - рассказал Астафьев.
Он добавил, что в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.