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БПЛА "Юга" уничтожили антенны связи и терминалы Starlink ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 23.07.2026
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05:04 23.07.2026
БПЛА "Юга" уничтожили антенны связи и терминалы Starlink ВСУ в зоне СВО

БПЛА "Юга" уничтожили 49 антенн связи и четыре терминала Starlink ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчетами дронов «Юга» на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА и четыре терминала Starlink ВСУ.
  • Также поражены 22 пункта управления БПЛА, два блиндажа с личным составом ВСУ и сбиты четыре беспилотника противника.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расчетами дронов "Юга" на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА и четыре терминала Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 49 антенн связи БПЛА, четыре терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражены 22 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ и сбиты четыре беспилотника противника", - рассказал Астафьев.⁩
Он добавил, что в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
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