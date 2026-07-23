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Королев подписал соглашение о сотрудничестве Белоруссии и Верхневолжья - РИА Новости, 23.07.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:34 23.07.2026
Королев подписал соглашение о сотрудничестве Белоруссии и Верхневолжья

Тверская область будет сотрудничать с Белоруссией по трем направлениям

© Фото : правительство Тверской области Врио губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о сотрудничестве Белоруссии и Верхневолжья
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о сотрудничестве Белоруссии и Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : правительство Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о сотрудничестве Белоруссии и Верхневолжья
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тверская область и Белоруссия будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурных сферах, соглашение было подписано в среду врио губернатора региона Виталием Королевым и председателем государственного комитета по стандартизации Белоруссии Еленой Моргуновой, сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве прошла встреча главы Верхневолжья с представителями белорусской делегации – в нее также вошел чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов. Итогом события стало подписание документа.
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"Благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко мы продолжаем сообща строить Союзное государство. Углубляем интеграцию во всех сферах, обеспечиваем суверенное и безопасное развитие наших стран. Искренне рад, что наша встреча на Петербургском международном экономическом форуме положила начало новому этапу сотрудничества между Белоруссией и Тверской областью", – приводит пресс-служба слова Королева.
Договоренности о существенном расширении сотрудничества Верхневолжья и Белоруссии, достигнутые на ПМЭФ-2026, уже выполняются. В Твери на маршруты общественного транспорта в тестовом режиме вышли автобусы Минского автомобильного завода, на которых установлено климатическое оборудование тверского предприятия.
При участии Белоруссии в регионе реализуется проект по развитию технопарка КСК, в котором создается производство компонентов для железнодорожного транспорта. Белоруссия поставит для него оборудование.
Отдельное внимание в соглашении уделено совместному развитию легкой промышленности, презентации туристического потенциала Верхневолжья и Белоруссии на профильных выставках.
В пресс-службе регправительства отметили, что с учетом нового соглашения получит новое развитие блок молодежной политики и образования. Это мероприятия по патриотическому воспитанию, сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Так, запланированы посещения мест боевой славы в Белоруссии и Тверской области, участие белорусской молодежи в поисковых экспедициях в Верхневолжье.
В соглашении отражено сотрудничество в культуре, науке и спорте. В частности, предусмотрено проведение Дней Тверской области и Белоруссии. Предполагается обмен опытом по сохранению культурного наследия.
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