Королев подписал соглашение о сотрудничестве Белоруссии и Верхневолжья

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тверская область и Белоруссия будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурных сферах, соглашение было подписано в среду врио губернатора региона Виталием Королевым и председателем государственного комитета по стандартизации Белоруссии Еленой Моргуновой, сообщает пресс-служба правительства региона.

В правительстве прошла встреча главы Верхневолжья с представителями белорусской делегации – в нее также вошел чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов. Итогом события стало подписание документа.

"Благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко мы продолжаем сообща строить Союзное государство. Углубляем интеграцию во всех сферах, обеспечиваем суверенное и безопасное развитие наших стран. Искренне рад, что наша встреча на Петербургском международном экономическом форуме положила начало новому этапу сотрудничества между Белоруссией и Тверской областью", – приводит пресс-служба слова Королева.

Договоренности о существенном расширении сотрудничества Верхневолжья и Белоруссии, достигнутые на ПМЭФ-2026, уже выполняются. В Твери на маршруты общественного транспорта в тестовом режиме вышли автобусы Минского автомобильного завода, на которых установлено климатическое оборудование тверского предприятия.

При участии Белоруссии в регионе реализуется проект по развитию технопарка КСК, в котором создается производство компонентов для железнодорожного транспорта. Белоруссия поставит для него оборудование.

Отдельное внимание в соглашении уделено совместному развитию легкой промышленности, презентации туристического потенциала Верхневолжья и Белоруссии на профильных выставках.

В пресс-службе регправительства отметили, что с учетом нового соглашения получит новое развитие блок молодежной политики и образования. Это мероприятия по патриотическому воспитанию, сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Так, запланированы посещения мест боевой славы в Белоруссии и Тверской области, участие белорусской молодежи в поисковых экспедициях в Верхневолжье.