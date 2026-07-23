Главы МИД России и Филиппин обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Тереза Лазаро обсудили перспективы сотрудничества в торговле и энергетике.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отметив конструктивное взаимодействие в рамках партнерства Россия — АСЕАН.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Тереза Лазаро обсудили перспективы сотрудничества в торговле и энергетике, сообщило МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров провел встречу с главой МИД Филиппин.

"Обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах", - говорится в сообщении российского МИД.