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Главы МИД России и Филиппин обсудили сотрудничество в торговле и энергетике - РИА Новости, 23.07.2026
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07:05 23.07.2026
Главы МИД России и Филиппин обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

Лавров и глава МИД Филиппин обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Тереза Лазаро обсудили перспективы сотрудничества в торговле и энергетике.
  • Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отметив конструктивное взаимодействие в рамках партнерства Россия — АСЕАН.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Тереза Лазаро обсудили перспективы сотрудничества в торговле и энергетике, сообщило МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров провел встречу с главой МИД Филиппин.
"Обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах", - говорится в сообщении российского МИД.
В ведомстве добавили, что министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отметив конструктивное взаимодействие в рамках партнерства Россия-АСЕАН.
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