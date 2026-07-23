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Число студентов из других регионов в кировских колледжах выросло в 2 раза - РИА Новости, 23.07.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:28 23.07.2026 (обновлено: 11:44 23.07.2026)
Число студентов из других регионов в кировских колледжах выросло в 2 раза

Соколов: число студентов из других регионов в кировских колледжах выросло вдвое

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Количество студентов колледжей и техникумов Кировской области из других регионов с 2023 года увеличилось в 2 раза, заявил глава региона Александр Соколов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, приемная кампания в учебные заведения, дающие среднее профессиональное образование, завершится 15 августа.
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"Колледжи и техникумы региона привлекают молодежь из других регионов – Москвы и Санкт-Петербурга, Удмуртии и Коми, Пермского края, Нижегородской, Свердловской областей. С 2023 года количество студентов из их числа выросло в 2 раза. Многие остаются здесь и после обучения. Это значит, что область становится привлекательным местом для жизни и работы", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор Кировской области рассказал, что сейчас в регионе подано заявлений более чем на половину бюджетных мест – 8464. При этом больше всего, почти 2,8 тысячи документов, подано на обучение по программам федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети": "Машиностроение", "Электротехническая промышленность и автоматизация производств", "Химическая отрасль", "Легкая промышленность", "Сельское хозяйство", "Клиническая и профилактическая медицина".
"Выпускники этих программ гарантированно получают работу и могут профессионально развиваться в связке с предприятиями", — заявил Соколов.
Глава региона также отметил, что за 3 года система среднего профессионального образования перестроена под реальные потребности экономики.
"Более чем на 1,6 тысячи увеличили число бюджетных мест на нужные специальности. Подготовку по машиностроению увеличили в 3 раза, в 2 раза сократили подготовку экономистов и юристов, полностью прекратили подготовку продавцов и барменов за бюджетный счет", — сообщил Соколов.
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