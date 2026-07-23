Соглашение США и Саудовской Аравии вызывает опасения в Израиле, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между США и Саудовской Аравией подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
- Подписанное соглашение вызвало опасения в Израиле относительно возможной гонки вооружений на Ближнем Востоке.
- Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал оказать давление на американский конгресс для отмены соглашения.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подписанное между США и Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области мирного атома вызывает в Израиле опасения относительно возможной гонки вооружений на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.
"Сделка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, позволяющая королевству строить ядерные реакторы с использованием американских технологий и обогащать уран, усилило опасения в Израиле по поводу начала гонки вооружений на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман, слова которого приводит агентство, призвал еврейское выступить против данного соглашения и оказать давление на американский конгресс для его отмены.
"Гражданская ядерная программа Саудовской Аравии приведет к созданию ядерного оружия и безумной гонке вооружений на всем Ближнем Востоке", - считает Либерман.