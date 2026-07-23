Рейтинг@Mail.ru
Соглашение США и Саудовской Аравии вызывает опасения в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 23.07.2026
Соглашение США и Саудовской Аравии вызывает опасения в Израиле, пишут СМИ

Рейтер: Израиль обеспокоен соглашением США и Саудовской Аравии о мирном атоме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между США и Саудовской Аравией подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
  • Подписанное соглашение вызвало опасения в Израиле относительно возможной гонки вооружений на Ближнем Востоке.
  • Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал оказать давление на американский конгресс для отмены соглашения.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подписанное между США и Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области мирного атома вызывает в Израиле опасения относительно возможной гонки вооружений на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Рубио прокомментировал соглашение по атому с Саудовской Аравией
22 июля, 12:58
"Сделка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, позволяющая королевству строить ядерные реакторы с использованием американских технологий и обогащать уран, усилило опасения в Израиле по поводу начала гонки вооружений на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман, слова которого приводит агентство, призвал еврейское выступить против данного соглашения и оказать давление на американский конгресс для его отмены.
"Гражданская ядерная программа Саудовской Аравии приведет к созданию ядерного оружия и безумной гонке вооружений на всем Ближнем Востоке", - считает Либерман.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Карлсон заявил, что Трамп разделяет его оценку об Израиле
Вчера, 02:52
 
В миреСаудовская АравияСШАИзраильАвигдор Либерман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала