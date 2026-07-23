Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подтверждает линию на проведение киевским режимом геноцида русских.
- Он обвинил Драпатого в нацизме и причастности к преступлениям против мирных граждан на Донбассе в 2014 году.
- Слуцкий заявил, что Россия борется на фронтах СВО с людьми, подобными Драпатому.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своим заявлением в адрес российских жителей подтвердил линию на проведение киевским режимом геноцида русских, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
"В современном мире публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей. Собственно, своими словами этот главком ВСУ с красноречивой фамилией для военачальника подтвердил линию на проведение киевским режимом геноцида русских. Сначала они хотели истребить русскоговорящее население на Донбассе, а сейчас терроризируют мирных людей в России", - сказал Слуцкий.
По словам парламентария, Драпатый является "законченным нацистом, по которому плачет военный трибунал" еще за преступления 2014 года, когда под его командованием танками давили и расстреливали мирных граждан на Донбассе, не согласившихся с кровавым переворотом и приходом к власти бандеровской хунты.
"Не ему говорить о Русском мире, нашей вековой цивилизации. Узкое сознание таких "драпатых" насквозь пропитано геббельсовщиной, извращено иллюзиями превосходства одной нации над другими. Про устав ООН, видимо, и не слышал. Именно с такими борется Россия сегодня на фронтах СВО. И обязательно победит", - заключил он.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. При этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. Как заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.