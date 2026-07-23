Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подтверждает линию на проведение киевским режимом геноцида русских.

Он обвинил Драпатого в нацизме и причастности к преступлениям против мирных граждан на Донбассе в 2014 году.

Слуцкий заявил, что Россия борется на фронтах СВО с людьми, подобными Драпатому.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своим заявлением в адрес российских жителей подтвердил линию на проведение киевским режимом геноцида русских, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.

"В современном мире публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей. Собственно, своими словами этот главком ВСУ с красноречивой фамилией для военачальника подтвердил линию на проведение киевским режимом геноцида русских. Сначала они хотели истребить русскоговорящее население на Донбассе, а сейчас терроризируют мирных людей в России", - сказал Слуцкий

По словам парламентария, Драпатый является "законченным нацистом, по которому плачет военный трибунал" еще за преступления 2014 года, когда под его командованием танками давили и расстреливали мирных граждан на Донбассе, не согласившихся с кровавым переворотом и приходом к власти бандеровской хунты.

"Не ему говорить о Русском мире, нашей вековой цивилизации. Узкое сознание таких "драпатых" насквозь пропитано геббельсовщиной, извращено иллюзиями превосходства одной нации над другими. Про устав ООН, видимо, и не слышал. Именно с такими борется Россия сегодня на фронтах СВО. И обязательно победит", - заключил он.