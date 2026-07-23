Биолог рассказал, как бороться с испанскими слизнями на дачных участках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ловушка с приманкой и укрытия-"дневки" являются самыми эффективными "бабушкиными" методами при борьбе с испанскими слизнями на дачных участках.
- В качестве приманки в ловушках используют разведенный в воде сахар с дрожжами, старое варенье, квас или пиво.
- Укрытия-"дневки" представляют собой куски шифера, листья капусты или лопуха, под которые ночью заползают слизни, а днем их можно собрать, но только в перчатках.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ловушка с приманкой и укрытия-"дневки" являются самыми эффективными "бабушкиными" методами при борьбе с испанскими слизнями на дачных участках, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Испанских слизней в Москве начали регулярно замечать в парках и зеленых зонах, а в Подмосковье они массово появляются на дачных участках. Максимальная длина особей может достигать 15 сантиметров, хотя чаще встречаются экземпляры по семь-восемь сантиметров.
"Самым эффективным "бабушкиным" методом для уменьшения численности испанских слизней на дачных участках является ловушка с приманкой. В землю вровень с поверхностью вкапывают стеклянные банки или обрезанные пластиковые бутылки, а в качестве приманки используют разведенный в воде сахар с дрожжами, старое варенье, квас или пиво", — рассказал биолог.
Федоров добавил, что слизней привлекают "вкусные" запахи, и, заползая в ловушку, они тонут. Чтобы не терялся запах-приманка, жидкость нужно менять раз в два дня. Есть и более легкий способ — укрытия-"дневки".
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"На участке раскладывают куски шифера, листья капусты или лопуха. Ночью слизни заползают под них, а днем их можно собрать, но только в перчатках, так как слизни переносят множество микроорганизмов и паразитов", — пояснил биолог.
Федоров отметил, что сильные химикаты против испанских слизней неэффективны, так как те устойчивы к препаратам, а густая слизь делает этих моллюсков не самой желанной добычей для ежей и жаб, поэтому лучше использовать проверенные "бабушкины" методы.
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