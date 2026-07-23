World Climbing не стала рассматривать вопрос об отстранении России

"Федерации Австралии и США выступили с инициативой исключить из повестки голосование по каждой из трех стран. Вместо этого они предложили поручить World Climbing разработать единый прозрачный порядок действий для рассмотрения подобных ситуаций в будущем. В свою очередь представители Кипра предложили не разрабатывать отдельный документ, а руководствоваться действующими рекомендациями МОК. К этой позиции официально присоединились восемь национальных федераций, включая Федерацию скалолазания России. В результате на голосование генассамблеи были вынесены оба предложения. Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиля. За это решение проголосовали 43 делегата, против - 31, еще двое воздержались", - говорится в сообщении федерации.