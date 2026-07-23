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World Climbing не стала рассматривать вопрос об отстранении России - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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22:16 23.07.2026 (обновлено: 22:28 23.07.2026)
World Climbing не стала рассматривать вопрос об отстранении России

Международная федерация скалолазания сняла вопрос отстранения России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСкалолазание. Чемпионат Европы. Многоборье
Скалолазание. Чемпионат Европы. Многоборье - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная ассамблея World Climbing сняла с повестки вопрос об отстранении спортсменов из России, Белоруссии и Израиля.
  • Федерации Австралии и США предложили поручить World Climbing разработать единый прозрачный порядок действий для рассмотрения подобных ситуаций в будущем, а представители Кипра предложили руководствоваться действующими рекомендациями МОК.
  • Президент ФСР Дмитрий Бычков выразил благодарность странам, поддержавшим решение оставить спорт вне политики.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной федерации скалолазания (World Climbing) сняла с повестки вопрос об отстранении спортсменов из России, Белоруссии и Израиля, сообщается на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).
В четверг в онлайн-формате состоялась внеочередная 23-я генеральная ассамблея World Climbing. Вопрос был вынесен на рассмотрение в апреле после соответствующих предложений национальных федераций Украины, Латвии и Палестины.
"Федерации Австралии и США выступили с инициативой исключить из повестки голосование по каждой из трех стран. Вместо этого они предложили поручить World Climbing разработать единый прозрачный порядок действий для рассмотрения подобных ситуаций в будущем. В свою очередь представители Кипра предложили не разрабатывать отдельный документ, а руководствоваться действующими рекомендациями МОК. К этой позиции официально присоединились восемь национальных федераций, включая Федерацию скалолазания России. В результате на голосование генассамблеи были вынесены оба предложения. Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиля. За это решение проголосовали 43 делегата, против - 31, еще двое воздержались", - говорится в сообщении федерации.
«
"Справедливость и здравый смысл восторжествовали. Участники генеральной ассамблеи подтвердили свою приверженность принципу, что спорт должен оставаться вне политики. Хочу выразить искреннюю благодарность странам, которые поддержали нас. Они направили в World Climbing письмо, отражавшее общий настрой многих национальных федераций", - заявил президент ФСР Дмитрий Бычков.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года из-за событий на Украине. В феврале 2026 года россияне были допущены до соревнований в нейтральном статусе.
Юлия Каплина - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Международная федерация скалолазания сохранила допуск россиян
Вчера, 22:17
 
СпортСкалолазаниеДмитрий БычковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Федерация скалолазания России (ФСР)
 
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