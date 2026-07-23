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Задержанный житель ЛНР планировал шпионить за российскими военными - РИА Новости, 23.07.2026
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09:05 23.07.2026 (обновлено: 09:42 23.07.2026)
Задержанный житель ЛНР планировал шпионить за российскими военными

Задержанный житель ЛНР планировал записывать разговоры российских военных в бане

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель ЛНР планировал сдавать баню в аренду российским военным, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб.
  • Трое жителей ЛНР задержаны по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Задержанный житель ЛНР планировал сдавать баню в аренду российским военным, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее служба сообщила о задержании трех жителей ЛНР по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам.
"Я сказал, упомянул о том, что я строю для собственных нужд баню. Сотрудник СБУ заинтересовался и предложил, говорит, неплохо было бы использовать такой объект для цели того, чтобы произвести звукозапись разговоров, если бы там можно было сдавать эту баню для военных. Если военные в своем кругу будут разговаривать, то это будет фиксироваться на звукозапись. Был такой предложен мне вариант. Отказаться было, я не мог отказаться", - сказал задержанный на видео.
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