Рейтинг@Mail.ru
Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 23.07.2026 (обновлено: 09:35 23.07.2026)
Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование

РИА Новости: сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУличная агитация в Эдинбурге во время референдума в 2014 году
Уличная агитация в Эдинбурге во время референдума в 2014 году - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Уличная агитация в Эдинбурге во время референдума в 2014 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение.
  • По словам Сары Маргарет Сейлерс, в Шотландии никогда не было конституционно обязывающего референдума о независимости, а процедура голосования не соответствовала международным стандартам.
  • Движение «Освобождение Шотландии» состоит из двух направлений: внутреннего движения SALVO за восстановление шотландской конституции и суверенитета и Комитета «Освобождение Шотландии», который ведет международную кампанию по достижению такого признания.
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение, заявила РИА Новости соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO и представитель Комитета "Освобождение Шотландии" Сара Маргарет Сейлерс.
По ее словам, участники движения намерены обратиться к международному сообществу с целью добиться признания Шотландии несамоуправляющейся территорией, обладающей внешним правом на самоопределение. "Это означает, что Шотландия сможет самостоятельно, без вмешательства британского правительства, определить, каким она хочет видеть свое будущее. Именно этим мы и занимаемся", - сказала Сейлерс.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии заявили о хаосе в правительстве
22 июня, 16:47
По ее словам, в Шотландии никогда не было референдума.
"Был лишь опрос общественного мнения, который не имел обязательной юридической силы и, следовательно, не был конституционно обязывающим. Право голоса получили люди, не заинтересованные в долгосрочном будущем Шотландии: лица, не проживающие в стране постоянно, временные жители и владельцы второго жилья", - пояснила она.
По ее данным, процедура не соответствовала международным стандартам. "Были нарушены даже собственные правила, и хотя присутствовали некоторые международные наблюдатели, полноценного международного контроля не было. Таким образом, то, что британское правительство затем представило миру как окончательно выраженную волю шотландского народа, референдумом не являлось", - заключила активистка.
Она также отметила, что исследование, проведенное вскоре после голосования, показало, что даже несмотря на имевшие место нарушения, коренные шотландцы проголосовали за независимость.
Вид на одну из улиц Эдинбурга - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Власти Шотландии поддержали призыв к проведению референдума о независимости
27 мая, 01:51
"Поэтому справедливого референдума у нас до сих пор не было. Британское правительство неоднократно давало понять — в том числе совсем недавно, в ноябре прошлого года, и теперь это повторил Энди Бернэм, — что нового опроса общественного мнения, не говоря уже о новом референдуме, не будет. Их позиция совершенно однозначна", - добавила собеседница агентства.
Она также уточнила, что движение "Освобождение Шотландии" состоит из двух направлений. Первое — это движение внутри страны за восстановление шотландской конституции и суверенитета шотландского народа и государства. Оно называется SALVO. Второе — это Комитет "Освобождение Шотландии", который ведет международную кампанию по достижению такого признания.
По ее словам, активисты считают, что вопрос независимости Шотландии носит международно-правовой характер, поскольку до заключения Акта об унии 1707 года страна была суверенным государством.
"Англо-британское государство удерживает Шотландию тем, что утверждает: если Шотландия в одностороннем порядке провозгласит независимость, ее заблокируют, и она станет международно непризнанным субъектом. Именно поэтому первым шагом для нас должно стать устранение этого препятствия, чтобы Вестминстер больше не мог диктовать свои условия", — заключила Сейлерс.
Военно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в парламент региона
9 мая, 15:20
 
В миреШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала