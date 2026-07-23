Уличная агитация в Эдинбурге во время референдума в 2014 году. Архивное фото

Уличная агитация в Эдинбурге во время референдума в 2014 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение.

По словам Сары Маргарет Сейлерс, в Шотландии никогда не было конституционно обязывающего референдума о независимости, а процедура голосования не соответствовала международным стандартам.

Движение «Освобождение Шотландии» состоит из двух направлений: внутреннего движения SALVO за восстановление шотландской конституции и суверенитета и Комитета «Освобождение Шотландии», который ведет международную кампанию по достижению такого признания.

ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение, заявила РИА Новости соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO и представитель Комитета "Освобождение Шотландии" Сара Маргарет Сейлерс.

По ее словам, участники движения намерены обратиться к международному сообществу с целью добиться признания Шотландии несамоуправляющейся территорией, обладающей внешним правом на самоопределение. "Это означает, что Шотландия сможет самостоятельно, без вмешательства британского правительства, определить, каким она хочет видеть свое будущее. Именно этим мы и занимаемся", - сказала Сейлерс.

По ее словам, в Шотландии никогда не было референдума.

"Был лишь опрос общественного мнения, который не имел обязательной юридической силы и, следовательно, не был конституционно обязывающим. Право голоса получили люди, не заинтересованные в долгосрочном будущем Шотландии: лица, не проживающие в стране постоянно, временные жители и владельцы второго жилья", - пояснила она.

По ее данным, процедура не соответствовала международным стандартам. "Были нарушены даже собственные правила, и хотя присутствовали некоторые международные наблюдатели, полноценного международного контроля не было. Таким образом, то, что британское правительство затем представило миру как окончательно выраженную волю шотландского народа, референдумом не являлось", - заключила активистка.

Она также отметила, что исследование, проведенное вскоре после голосования, показало, что даже несмотря на имевшие место нарушения, коренные шотландцы проголосовали за независимость.

"Поэтому справедливого референдума у нас до сих пор не было. Британское правительство неоднократно давало понять — в том числе совсем недавно, в ноябре прошлого года, и теперь это повторил Энди Бернэм, — что нового опроса общественного мнения, не говоря уже о новом референдуме, не будет. Их позиция совершенно однозначна", - добавила собеседница агентства.

Она также уточнила, что движение "Освобождение Шотландии" состоит из двух направлений. Первое — это движение внутри страны за восстановление шотландской конституции и суверенитета шотландского народа и государства. Оно называется SALVO. Второе — это Комитет "Освобождение Шотландии", который ведет международную кампанию по достижению такого признания.

По ее словам, активисты считают, что вопрос независимости Шотландии носит международно-правовой характер, поскольку до заключения Акта об унии 1707 года страна была суверенным государством.