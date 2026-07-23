В Шотландии расследуют дело полицейского, 14 лет насиловавшего женщин

ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Полиция Шотландии сообщила о возбуждении дела после сообщений о полицейском, изнасиловавшем вызвавшую его женщину и совершившем серию изнасилований в течение 14 лет.

"Полиция Шотландии расследует жалобы на серьезные сексуальные домогательства со стороны полицейского, который погиб в мае этого года, и призывает жертв заявить о себе. Сорокасемилетний Алан Грир был арестован 24 апреля 2026 года", - говорится в заявлении.

По информации британских СМИ, в ходе расследования выяснилось, что за время своей работы в полиции Грир пользовался услугами сотен проституток, а также фотографировал неподобающим образом двух женщин-полицейских во время их стажировки.