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В Шотландии расследуют дело полицейского, 14 лет насиловавшего женщин - РИА Новости, 24.07.2026
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21:36 23.07.2026 (обновлено: 00:14 24.07.2026)
В Шотландии расследуют дело полицейского, 14 лет насиловавшего женщин

В Шотландии расследуют дело полицейского, насиловавшего женщин в течение 14 лет

© AP Photo / PA/Andrew MilliganАвтомобили полиции и скорой помощи в Шотландии
Автомобили полиции и скорой помощи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / PA/Andrew Milligan
Автомобили полиции и скорой помощи в Шотландии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Шотландии возбудила дело после сообщений о полицейском Алане Грире, который изнасиловал женщину, вызвавшую полицию, и предположительно совершил серию изнасилований в течение 14 лет.
  • Алан Грир совершил самоубийство после отстранения от службы в мае 2026 года.
ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Полиция Шотландии сообщила о возбуждении дела после сообщений о полицейском, изнасиловавшем вызвавшую его женщину и совершившем серию изнасилований в течение 14 лет.
Ранее британские СМИ сообщили, что в 2012 жительница Глазго вызвала полицию из-за происшествия. Одним из вызванных был 47-лентий шотландский полицейский Алан Грир, который спустя несколько часов вернулся и изнасиловал ее. Она сообщила об инциденте в 2025 году, после чего полиция возбудила следствие и установила еще восемь предполагаемых жертв Грира. После отстранения от службы в мае этого года Грир совершил самоубийство.
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"Полиция Шотландии расследует жалобы на серьезные сексуальные домогательства со стороны полицейского, который погиб в мае этого года, и призывает жертв заявить о себе. Сорокасемилетний Алан Грир был арестован 24 апреля 2026 года", - говорится в заявлении.
По информации британских СМИ, в ходе расследования выяснилось, что за время своей работы в полиции Грир пользовался услугами сотен проституток, а также фотографировал неподобающим образом двух женщин-полицейских во время их стажировки.
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