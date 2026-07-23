В ОП предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует ввести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы", - заключил Гриб.