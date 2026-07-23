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В ОП предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи - РИА Новости, 23.07.2026
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03:29 23.07.2026
В ОП предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи

Гриб предложил ввести в школах курсы по этике и культуре речи

© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"Урок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"
Урок в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в российских школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения.
  • По мнению Владислава Гриба, вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует ввести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета", - сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка.
"Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы", - заключил Гриб.
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