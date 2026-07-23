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Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa - РИА Новости, 23.07.2026
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20:06 23.07.2026 (обновлено: 23:56 23.07.2026)
Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa

РИА Новости: Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные Visa с сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание неактивных валютных карт Visa.
  • Все средства клиентов остаются доступны.
  • Изменения не затронут обслуживание действующих мультивалютных и валютных счетов.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сбербанк с сентября прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa, сообщила пресс-служба компании.
Ранее в четверг некоторые клиенты получили СМС о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт этой международной платежной системы с 1 сентября. Те из них, срок действия которых ранее продлили до 2030 года, рекомендовалось заранее закрыть в мобильном приложении и перевести остаток средств на другие счета.
"Сбербанк не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными счетами. Рассылка касалась исключительно неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми клиенты длительное время не пользовались, а также мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается", — пояснили в финансовой организации.
Там добавили, что все средства полностью сохранены и доступны, подчеркнув, что изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных и валютных счетов.
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