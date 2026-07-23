Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa

Ранее в четверг некоторые клиенты получили СМС о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт этой международной платежной системы с 1 сентября. Те из них, срок действия которых ранее продлили до 2030 года, рекомендовалось заранее закрыть в мобильном приложении и перевести остаток средств на другие счета.