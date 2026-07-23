В Саратове вынесли приговор экс-капитану юношеской сборной по хоккею

САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Саратовский суд назначил три года лишения свободы условно молодому человеку за мошенничество с продажей хоккейной амуниции, сообщает прокуратура Саратовской области, в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что осужден экс-капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов.

« "Вольская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что с 3 июня по 3 декабря 2023 года осужденный предложил жителям региона приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. Потерпевшие передали ему свыше трех миллионов рублей, однако товар не получили.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что приговор вынесен судьей Вольского районного суда Дмитрием Лештаевым экс-капитану юношеской сборной России по хоккею Хованову. Рассмотрение дела заняло чуть больше недели.