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В Саратове вынесли приговор экс-капитану юношеской сборной по хоккею - РИА Новости, 23.07.2026
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23:51 23.07.2026
В Саратове вынесли приговор экс-капитану юношеской сборной по хоккею

Саратовский суд назначил 3 года условно экс-капитану юношеской сборной по хоккею

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Саратовский суд назначил три года лишения свободы условно молодому человеку за мошенничество с продажей хоккейной амуниции, сообщает прокуратура Саратовской области, в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что осужден экс-капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов.
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"Вольская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что с 3 июня по 3 декабря 2023 года осужденный предложил жителям региона приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. Потерпевшие передали ему свыше трех миллионов рублей, однако товар не получили.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что приговор вынесен судьей Вольского районного суда Дмитрием Лештаевым экс-капитану юношеской сборной России по хоккею Хованову. Рассмотрение дела заняло чуть больше недели.
Хованов родился в 2000 году в Саратове, выпускник хоккейной школы "Ак Барса". Весной 2015 года Хованов вместе с командой "Ак Барса" стал чемпионом России в своей возрастной группе. На молодежном уровне играл за команды "Ирбис", "Монктон Вайлдкэтс", "Миннесота Уайлд". В 2016 году завоевал бронзу и звание лучшего бомбардира Зимних юношеских олимпийских игр в качестве капитана юношеской сборной России. В 2020 году был серебряным призером молодежного чемпионата мира.
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