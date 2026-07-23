ЕС ввел санкции против Мосбиржи и зампреда Центробанка

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Мосбиржи и неназванного зампреда Центробанка, следует из заявления дипслужбы ЕС.

Помимо этого, рестрикции были введены против четырех фигурантов списка, якобы связанных с российской системой международных расчетов А7. Сообщается, что среди них есть африканские партнеры организации.