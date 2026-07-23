Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел ограничения в отношении Мосбиржи и заместителя председателя Центробанка России в рамках нового 21-го пакета санкций.
- Рестрикции также введены против четырех фигурантов, якобы связанных с российской системой международных расчетов А7, среди которых есть африканские партнеры организации.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Мосбиржи и неназванного зампреда Центробанка, следует из заявления дипслужбы ЕС.
«
"Пакет мер наносит удар по… Московской бирже и заместителю председателя Банка России", - говорится в сообщении службы.
Помимо этого, рестрикции были введены против четырех фигурантов списка, якобы связанных с российской системой международных расчетов А7. Сообщается, что среди них есть африканские партнеры организации.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЕС запретит операции с цифровым рублем
23 апреля, 19:15