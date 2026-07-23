Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против Мосбиржи и зампреда Центробанка - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 23.07.2026
ЕС ввел санкции против Мосбиржи и зампреда Центробанка

Евросоюз включил Мосбиржу и зампреда ЦБ в 21-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел ограничения в отношении Мосбиржи и заместителя председателя Центробанка России в рамках нового 21-го пакета санкций.
  • Рестрикции также введены против четырех фигурантов, якобы связанных с российской системой международных расчетов А7, среди которых есть африканские партнеры организации.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении Мосбиржи и неназванного зампреда Центробанка, следует из заявления дипслужбы ЕС.
«

"Пакет мер наносит удар по… Московской бирже и заместителю председателя Банка России", - говорится в сообщении службы.

Помимо этого, рестрикции были введены против четырех фигурантов списка, якобы связанных с российской системой международных расчетов А7. Сообщается, что среди них есть африканские партнеры организации.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ЕС запретит операции с цифровым рублем
23 апреля, 19:15
 
В миреРоссияМоскваМосковская биржаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала