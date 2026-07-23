Самолет, вылетевший из Нью-Йорка, подал аварийный сигнал и вернулся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирский самолет авиакомпании United Express, летевший из Нью-Йорка в Портленд, подал аварийный сигнал и вернулся в город отправления.
- Самолет Embraer E175LR находился в воздухе около 39 минут и подал аварийный сигнал 7700, означающий чрезвычайную ситуацию на борту.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании United Express, летевший из Нью-Йорка в Портленд, подал аварийный сигнал и вернулся в город отправления менее чем через час после взлета, выяснило РИА Новости на основе данных приложения FlightRadar 24.
Пассажирский самолет Embraer E175LR вылетел из аэропорта Нью-Йорка около 16.01 мск. Спустя приблизительно 12 минут после взлета судно подало аварийный сигнал 7700, означающий чрезвычайную ситуацию на борту, следует из изученных РИА Новости данных.
После этого он сделал круг над городом Ньюарк, расположенным к западу от Нью-Йорка, и вернулся в воздушную гавань, которую покинул менее часа назад. В общей сложности борт находился в воздухе около 39 минут.
Изначально воздушное судно должно было приземлиться в Портленде в штате Орегон.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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