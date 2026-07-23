Самолет, вылетевший из Нью-Йорка, подал аварийный сигнал и вернулся

Изначально воздушное судно должно было приземлиться в Портленде в штате Орегон.

Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.