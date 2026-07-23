В Подмосковье разбился учебно-боевой самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье упал учебно-боевой самолет, пилот выжил, сообщило Минобороны.
- Разрушений на земле нет.
- Предварительная причина ЧП — техническая неисправность.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Подмосковье упал учебно-боевой самолет, пилот выжил, сообщило Минобороны.
"В Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Борт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", — говорится в заявлении.
Полет проходил без боекомплекта. Предварительная причина ЧП — техническая неисправность авиационной техники, добавили в министерстве.