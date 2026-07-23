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В Подмосковье разбился учебно-боевой самолет - РИА Новости, 23.07.2026
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13:58 23.07.2026 (обновлено: 16:21 23.07.2026)
В Подмосковье разбился учебно-боевой самолет

МО РФ: в Подмосковье упал учебно-боевой самолет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Место крушения самолета в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье упал учебно-боевой самолет, пилот выжил, сообщило Минобороны.
  • Разрушений на земле нет.
  • Предварительная причина ЧП — техническая неисправность.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Подмосковье упал учебно-боевой самолет, пилот выжил, сообщило Минобороны.
Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Борт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", — говорится в заявлении.
Полет проходил без боекомплекта. Предварительная причина ЧП — техническая неисправность авиационной техники, добавили в министерстве.
 
Московская область (Подмосковье)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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