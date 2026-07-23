В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ ранены три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ за минувшие сутки.
- Один из пострадавших получил ранения при ударе дрона по микроавтобусу в селе Виноградово.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В минувшие сутки из-за варварских атак украинских террористов три мирных жителя Херсонской области получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, из-за атак ВСУ ранены трое мужчин, один из них при ударе дрона по микроавтобусу в селе в Виноградово.
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